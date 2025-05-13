Yaptırımlar Kaldırıldı, Diplomatik İlişkiler Yeniden Başlıyor

SURİYE’YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da düzenlenen bir yatırım forumunda yaptığı konuşmada, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” diye belirtti. Trump, bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile beraber aldığını söyleyerek, bu kararın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin ilk aşaması olduğunu vurguladı. Trump, “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE KATILIM

Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış görüşmesine ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını duyurdu. Türkiye’nin barış sürecine sağladığı katkıları öven Trump, “Türkiye’nin diplomatik çabaları olmasaydı bu görüşmeler bu noktaya gelemezdi” diye açıkladı. Ayrıca, Rubio’nun Türkiye’de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yüz yüze bir görüşme yapacağını da belirtti.

Trump, yeni Suriye hükümetiyle ilişkilerin normalleşmesinin ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. “Suriye, bize çok özel bir şey göstermeli. Onlara büyüklük için bir şans veriyoruz” dedi.

Trump, Amazon, Oracle, Uber, Qualcomm gibi büyük ABD şirketlerinin Suudi Arabistan’a milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını belirtti. Konuşmasında Suudi Arabistan’ın son yıllarda yaşadığı dönüşümü “tarihi” olarak tanımlayarak, “Bugün, Orta Doğu’nun altın çağında olduğuna inanıyorum” dedi. Ayrıca, bölge ülkelerinin artık savaş yerine teknoloji, terör yerine ticaret ihraç ettiğini vurguladı.

İran konusuna da değinen Trump, “İran liderliği zeytin dalımızı reddederse, petrol ihracatlarını tekrar sıfıra indirmekten çekinmeyeceğiz” diye kaydetti. Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmeyeceğini ve bu konuda sert önlemlerin devam edeceğini belirtti.

Trump, Lübnan’a yeni atanan ABD Büyükelçisine başarılar dileyerek, burada barışçıl bir gelecek için iş birliği yapacaklarını da ifade etti. Suriye’deki yeni hükümetin ülkeyi istikrara kavuşturmasını umduğunu belirterek, “Suriye halkı artık huzur ve kalkınmayı hak ediyor” dedi.

Son olarak Trump, ABD’nin yurt içinde ve yurt dışında güçlerini hızla geri kazandığını belirterek, “Artık barışa doğru ilerlemeyi sabote edenlere karşı kararlıyız” dedi.