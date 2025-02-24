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Yaptırımlara Rağmen Rusya Kararlı

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TSIVILYEV’İN YAPTIRIMLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

Tsivilyev, Moskova’da Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın enerji sektörüne yönelik belirlediği yeni yaptırımları ele aldı. Batılı pek çok enerji şirketinin Rusya pazarına geri dönme isteği olduğunu vurgulayan Tsivilyev, “Ancak kendilerine yaptırım uygulanmasından korkuyorlar. Eğer yaptırımlar kalkarsa çok sayıda şirket pazarımıza döner.” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VE GÜVENLİK

Rusya’nın, Batılı şirketlerin geri dönüşü halinde teknolojik bağımsızlığını kaybedip kaybetmeyeceğine dair bir soru üzerine Tsivilyev, “Artık kaybetmeyiz. Bilim insanlarımız ve biz bu duruma güvenilemeyeceğini ve kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerektiğini anladık.” ifadelerini kullandı. Yaptırımların Rus enerji sektörü üzerindeki muhtemel etkilerine de değinen Tsivilyev, “Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendik. Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz.” dedi.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK VE GELİŞİMİ

Yabancı teknolojilerin Rusya’daki önemine dikkat çeken Tsivilyev, “Bize tüm bu teknolojilere erişimi kapattıklarında, her şeyi kendimiz geliştirmek zorunda kaldık ve şimdi teknolojik egemenliğimiz hakkında güvende hissedebiliriz.” şeklinde belirtti. Bugün AB’nin, Rusya’nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarla ilgili anlaşmayı duyurduğu bilgisi de paylaşıldı.

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