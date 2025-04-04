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Yaralanan Milletvekili Yurdunuseven İyileşiyor

İSTİRAHATİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığı trafik kazası sonrası yaralanan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in evdeki istirahati devam ediyor. Bu süreçte Yurdunuseven’in çelik korse takması ise dikkat çekiyor.

VALİDEN ZİYARET

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, iki aylık bir süre zarfında katıldığı program dönüşü kaza geçiren Yurdunuseven’i evinde ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı, Yurdunuseven’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurdunuseven’in kaburgalarında meydana gelen kırıklardan dolayı çelik korse takmaya devam ettiği, tedavisinin bu şekilde sürdüğü belirtildi. Yurdunuseven’in iyileşme sürecinin biraz daha devam edeceği ifade edildi.

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