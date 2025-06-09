Yaralı Bahri Kuşu Doğaya Bırakıldı

BAHRİ KUŞU TEDAVİSİ SONRASINDA DOĞAYA SALINDI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaralı halde bulunan bahri kuşu, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından Kızıldağ Milli Parkı’nda doğal yaşamına geri döndü. Yerel vatandaşlar tarafından Kızıldağ Milli Parklar Şefliğine getirilen bahri kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin gözetiminde tedavi edilmeye başlandı.

DOĞAL DENGE İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜDAHALE

Yaban hayatı uzmanları tarafından gerçekleştirilen müdahale ile sağlık durumu düzelen kuş, doğal yaşam alanı olan Kızıldağ Milli Parkı’nda doğaya salındı. DKMP ekipleri, yaralı ya da yardıma muhtaç yaban hayvanlarının korunarak tedavi altına alınmasının doğal denge için gereken bir konu olduğunu belirtti. Bahri kuşunun doğaya dönüşü, çevreciler ve DKMP ekipleri tarafından sevinçle karşılandı.