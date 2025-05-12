Yaralı Bozkır Delicesi Koruma Altına Alındı

YARALI BOZKIR DELİCESİ BULUNDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi yaralı bir şekilde bulundu. Tekebaşı Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuşu fark etti.

İNCELEME SONUCUNDA YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, kuşun bozkır delicesi olduğu ve kanadında yaralanmalar bulunduğu belirlendi. Jandarma görevlileri, yaralı kuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

Yetkililer, bozkır delicesinin tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salınacağı bilgisini verdi. Bu durum, nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.