Haberler

Yaralı Ceylan Tedavi Ediliyor OSMANİYE

VATANDAŞLAR YARALI CEYLANA YARDIM ELİ UZATTI

Osmaniye’de, vatandaşlar tarafından yaralı bir ceylan yavrusu tedavi ediliyor. Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesindeki Karayiğit Köyü’nde, köylüler yaralı bir yavru ceylan buldu. Doğada bitkin halde yatan ceylanı gören vatandaşlar, durumu hızla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

TEKNOLOJİK MÜDAHALELER DEVREDE

Olay yerine ulaşan yetkililer, yaralı ceylanı teslim alarak gerekli ilk müdahaleyi yaptı. Ceylanın sağlık durumu, yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkilileri, hayvanın tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağını ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Mikro blog platformu X'in ifade özgürlüğüne dair tartışmalı kararları sonrasında kullanıcılar, Jack Dorsey'in başlattığı Bluesky'a yönelmeye başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da hesabını kapattı.
Haberler

Eski Kahta Kalesi’ne Ziyaretçi Akını

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi, restorasyon sonrası bayram tatilinde büyük ilgi gördü ve ziyaretçi sayısı 9 günde 5 bine yaklaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.