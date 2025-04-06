Yaralı Ceylan Tedavi Ediliyor OSMANİYE

VATANDAŞLAR YARALI CEYLANA YARDIM ELİ UZATTI

Osmaniye’de, vatandaşlar tarafından yaralı bir ceylan yavrusu tedavi ediliyor. Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesindeki Karayiğit Köyü’nde, köylüler yaralı bir yavru ceylan buldu. Doğada bitkin halde yatan ceylanı gören vatandaşlar, durumu hızla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

TEKNOLOJİK MÜDAHALELER DEVREDE

Olay yerine ulaşan yetkililer, yaralı ceylanı teslim alarak gerekli ilk müdahaleyi yaptı. Ceylanın sağlık durumu, yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkilileri, hayvanın tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağını ifade ediyor.