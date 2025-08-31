Yaralı Karaca, Doğal Yaşam Alanına Salındı

ORMAN YANGININDAN YARALANAN KARACA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, 15 Temmuz’da gerçekleşti ve rüzgar sayesinde saat 23.00’te Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy bölgesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 17 Temmuz saat 12.00 civarında kontrol altına alındı. Yangın sonrası yapılan incelemelerde, Kavakköy mevkiindeki yaklaşık 85 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğü belirlendi.

GENÇ KARACA DOĞAL ORTAMINA KAVUŞTU

Şarköy’deki yangından kaçan genç bir karaca, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde alındı. Tedavi süreçleri başarıyla tamamlanan karaca, doğal yaşam alanına geri bırakıldı. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tekirdağ Şarköy’deki orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç bir karaca, duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce güvenli şekilde teslim alınmıştı. Gerekli tedavi süreci başarıyla tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına sağlıklı biçimde salındı” dedi.

DOĞAYI KORUMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Ayrıca Kadir Çokçetin, yaralı yaban hayvanlarına müdahale etmenin ötesinde, yaşam alanlarını koruyup çoğaltmak ve doğayla uyumlu bir gelecek inşa etmek için çalıştıklarını vurguladı. “Temennimiz; ormanlarımız yanmasın, yaban hayatı zarar görmesin, doğamız nefes alsın” ifadelerini kullandı.