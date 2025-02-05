Yaralı Kaya Kartalı Tedavi Edildi

KAYA KARTALI YARALI OLARAK HAYVAN HASTANESİNE GETİRİLDİ

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine ateşli silah saçmasıyla yaralanmış bir kaya kartalı getirildi. Bu hayvan, yaşadığı talihsiz olay sonrası hızlı bir şekilde tedavi edilmek üzere müdahale edildi.

KARTALIN TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Kaya kartalının tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya geri bırakılması planlanıyor. Uzmanlar, tedavi sürecinin önemli olduğunu ve kartalın sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşamına dönmesinin gerekliliğini vurguluyor.