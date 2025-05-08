Yaralı Keçi, DKMP’ye Teslim Edildi

YARALI YABAN KEÇİSİ TEDAVİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, yaralı bir yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Sürgü Mahallesi’nde bulunan dağlık alanda yaralı haldeki yaban keçisini gören vatandaşlar, Sürgü Mahalle Muhtarı Hanifi Öner’i bilgilendirdi.

SORUMLULUK GÖSTERİLDİ

Mahalle muhtarı Öner, durumu hemen Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine iletti. Bölgeye giden DKMP ekipleri, yaralı yaban keçisini tedavi edilmesi için alarak bölgeden götürdü. Muhtar Hanifi Öner, mantar toplamak amacıyla dağlık alana giden vatandaşların yaralı yaban keçisi ile karşılaştıklarını ve duyarlılık gösterdiklerini belirtti.