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Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

YARALI KIZIL ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı durumda bulunan bir kızıl şahini tedavi etmek üzere gerekli işlemleri başlattı. Kahta ilçe kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yaralı bir kızıl şahin ile karşılaştı.

ŞAHİN İÇİN SEFERBERLİK

Jandarma ekipleri, uçamayan ve oldukça bitkin haldeki şahin için hemen harekete geçti. Yaralı kuş, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kızıl şahin, tedavi edilmek üzere bir veteriner kliniğine götürüldü.

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