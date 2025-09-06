Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altında

YARALI KIZIL ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tokat’ın Turhal ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Tatlıcak köyünde yaralı bir kızıl şahin buluyor. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, kuşu tespit ettikten sonra hemen harekete geçiyor. Bulunan yaralı kuş, ilgili kuruma teslim ediliyor.

KORUMA ALTINA ALINAN KUŞUN GELECEĞİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaralı kızıl şahin üzerinde gerekli tedavi işlemlerini başlatıyor. Kuşun bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından, sağlığına kavuşarak doğal ortamına geri dönmesi sağlanıyor.