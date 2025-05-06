Yaralı Leylek Doğa Koruma’ya Verildi

YARALI LEYLEK TESPİT EDİLDİ

Karaman ilinde jandarma ekipleri, yaralı bir leylek buldu ve onu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Seyithasan köyünde yaralı haldeki leyleği fark etti.

LEYLEK TEDAVİ EDİLECEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü’ne ulaştırılan leylek, gerekli tedavi süreçlerinden geçirilecek. Tedavisi tamamlandıktan sonra, doğal yaşam alanına geri salınması planlanıyor.