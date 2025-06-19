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Yaralı Leylek Tedavi İçin Teslim Edildi

YARALI LEYLAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Karapınar ilçesinde yonca tarlasında meydana gelen bir olayda yaralı bir leylek bulundu ve tedavisi için gerekli ekipler teslim edildi. Kesmez Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yıldırımel, çalıştığı tarlada hareketsiz bir leylek fark etti. Leyleği yakından incelediğinde, ayağının kırık ve kanadının yaralı olduğunu gördü.

İLK MÜDAHALE VE HABER VERME

Leyleği güvenli bir alana taşımak için kendi aracını kullanan Yıldırımel, hayvanın suya ihtiyacı olduğunu düşündü ve ilk olarak ona su verdi. Ardından durumu ilgili kurumlara bildirdi ve leyleğin tedavi süreci için gerekli adımların atılmasını sağladı. Mehmet Yıldırımel, “Tarlada çalışırken yaralı leyleği buldum, hareket edemiyordu ve ayaklarının kırık olduğunu gördüm” diyerek, yardım için bağlantı kurduğunu anlattı.

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