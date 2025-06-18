Yaralı Leylek, Tedavi İçin Teslim Edildi

LEYLEK İÇİN KURTARMA ÇABALARI BAŞLADI

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir yonca tarlasında yaralı bir leylek bulundu. Kesmez Mahallesi’nde tarım yapan Mehmet Yıldırımel, tarlasında çalışırken hareketsiz bir halde yatan leyleği fark etti. Leyleğin ayaklarının kırık ve kanadında yaralar olduğunu gören Yıldırımel, durumu hemen değerlendirerek leyleği aracına aldı ve güvenli bir alana taşıdı.

İLK YARDIM VE TEDAVİ İÇİN GİRİŞİMLER

Yıldırımel, leyleğe ilk olarak su vererek destek sağladı. Ardından, durumu ilgili kurumlara bildirerek tedavi sürecinin başlaması için gerekli adımları attı. Yıldırımel, “Tarımsal faaliyetlerimi sürdürürken yaralı leyleği buldum, hareket edemiyor ve ayakları kırık durumdaydı. İlgili kurumlara haber vererek leylek için yardım istedim” şeklinde ifade etti.

Bu olay, duyarlılık ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha gösteriyor. Leyleğin tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.