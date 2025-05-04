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Yaralı Puhu Kurtarıldı, Tedavi Ediliyor

YARALI PUHU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, dikenli tellere bağlı halde bulunan yaralı puhu, özel bir bakım altına alındı. Arazide yaralı kuşu dikenli tellere takılmış durumda gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtardı ve onu ilçede görevli veteriner hekime teslim etti. Kanadında dikenli tel nedeniyle yaralar bulunan puhuya, veteriner hekim gerekli müdahaleyi yaptı.

Tedavi sürecinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

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