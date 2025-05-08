Yaralı Şahin Ekipler Tarafından Alındı

VAHŞİ CANLILARIN KORUNMASI ÖNEMLİ

Elazığ’da, yaralı bir şahin vatandaşlar tarafından bulundu ve tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Merkeze bağlı Çalıca köyünde dolaşan bir vatandaş, yaralı haldeki şahini fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayan vatandaş, ekiplerin gelmesiyle şahinle ilgili gerekli işlemleri başlattı.

YARALI ŞAHİNİN DURUMU İYİDİR

Yaralı şahin bulduğunu ifade eden Murat Turgut, “Muhtemelen insanlar, hayvanlar veya araç çarpması sonucu yaralandı. Yetkililere haber verdik. İnşallah yaralı şahini kısa süre içerisinde ekiplere teslim etmeyi düşünüyoruz. Yaralı şahini merkeze bağlı Çalıca köyü yolunda bulduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Herhangi bir yarası görünmüyor. Korkmuş da olabilir” şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLDİKTEN SONRA DOĞAYA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan şahinin, yapılacak tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi. Bu olay, vahşi yaşamın korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaralı hayvanların kurtarılması, ekosistemin sağlığı açısından kritik bir öneme sahip.