Yaralı Sansar Tedavi Edildi, İzleniyor

ALAPLI’DA YARALI SANSAR TEDAVİYE ALINDI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaralı bir sansar bulundu ve tedavi sürecine alındı. Mollabey köyü güzergahında bir ihbar sonucunda yaralı sansarın yol kenarındaki çukura saklandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri hemen durumu Alaplı’daki Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlilere bildirdi. Hayvanın ilk tedavisi, bulunduğu yerden uzman ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yaralı sansar, sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SANSARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden görevli Yusuf Baş, “Durumun bizlere bildirilmesinin ardından harekete geçtik” ifadelerini kullandı. Baş, yaralı hayvanın ağır bir sağlık probleminin bulunmadığını ve “Kanaması var. Veteriner hekimimiz ilk müdahalesini yaptı. Durumu şu anda iyi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne hayvanı teslim ettik. Onlar da iyileştikten sonra doğaya salacaklar” şeklinde bilgi verdi.