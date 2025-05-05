Yaralı Sayısı 12’ye Yükseldi

YARALI SAYISI ARTMIŞTIR

Konya’daki 4 katlı binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı patlama sonucunda meydana gelen yangında yaralananların sayısı 12’ye çıkmış durumda. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Konya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada 1 yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti. Açıklama şöyle devam ediyor: “05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmiştir.”

Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başındadır ve çalışmalarını sürdürmektedir.