Yaralı Tilki Doğaya Geri Bırakıldı

DOĞAYA DÖNÜŞ

Erzurum’da bir aracın çarpması sonucu yaralanan bir tilki, tedavi edilerek doğal yaşamına döndü. Pasinler ilçesine bağlı kara yolunda meydana gelen kaza sonrasında, yaralı tilki, çevredeki vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

TEDAVİ SÜRECI

Tilki, teslim edildiği yerde veteriner hekim tarafından gerekli tedaviye alındı. Dört gün boyunca sağlık durumu yakından takip edilen tilki, sonunda sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinin ardından tilki, kendi doğal yaşam alanına bırakıldı.