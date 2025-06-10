Yaralı Toy Kuşu Van’da Tedavi Ediliyor

Ateşli Silahla Yaralanan Toy Kuşunun Tedavisi

Muş’ta bulunan bir toy kuşu, ateşli silahla yaralanmasının ardından tedavi sürecine Van’da devam ediliyor. Geçen ay Muş’ta yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan bu kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi’nin Rolü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görevli merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, burada yapılan tedavi süreci hakkında bilgiler verdi. “Yaban hayvanlarının doğaya dönmesi için ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak toy kuşumuz Muş’ta yara halde bulunup DKMP 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muş Şubesi yetkilileri tarafından bize getirildi” diyen Aslan, yoğun bakım ve muayene işlemlerinin ardından kuşun durumunu değerlendirdi. Radyolojik muayene sırasında herhangi bir mermi parçasına rastlanmadığını belirtti. Kuşun kanadında açık bir yara olduğuna dikkat çeken Aslan, bunun muhtemelen ateşli silah yaralanmasından kaynaklandığını ifade etti.

İyileşme Süreci ve Doğaya Dönüş

Prof. Dr. Aslan, tedavi sürecinin iki aşama halinde ilerleyeceğini belirtti. İlk aşamada, yapılan ilk tedavinin ardından kuşun stabil hale gelmesi gerektiğini aktaran Aslan, “Kendi yaşamını devam ettirebilecek bir zaman üçüncü aşamaya geçeceğiz. Üçüncü aşamada, daha büyük bir alanda yaşamını devam ettirecek hale geldiğinde büyük ihtimalle bu ayın sonunda tekrar Muş ovasındaki habitattaki yerini alacak” dedi. Tedavi edilen toy kuşu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacak.