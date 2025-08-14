Yaralı Vatandaş, Afad Ve Umke İle Kurtarıldı

YARALI VATANDAŞ DAĞDA MAHSUR KALDI

Afyonkarahisar’da dağda mahsur kalan bir yaralı vatandaş, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, yaralının dağda mahsur kaldığına dair yapılan ihbarın ardından kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, yaralının kurtarılması için engebeli arazi şartlarında zorlu bir çalışma başlattı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

AFAD ekiplerinin yaralıya ulaşmayı başarmasının ardından, ilk müdahale yapıldı ve yaralı titizlikle aşağıya indirilerek güvenli bir şekilde kurtarıldı. Dağ yollarının kapalı olması sebebiyle UMKE ekipleri devreye girdi. Normal ambulansın ulaşamadığı bu yere “Argo” adı verilen bir amfibik araç ile ulaşıldı. Argo’nun mükemmel arazi özellikleri sayesinde yaralı, güvenli ve sarsıntısız bir şekilde baraj kenarına taşındı.

SU ÜZERİNDEN TAŞINARAK KAMYONA ULAŞTIRILDI

AFAD’a ait özel kurtarma botuna alınan yaralı, su üzerinden hızlı bir şekilde karayoluna ulaştırıldı. Botla kıyıya yanaşan UMKE timi, yaralıyı ambulansla bekleyen sağlık ekiplerine sorunsuz bir şekilde teslim etti.