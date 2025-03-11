Yaralı Yırtıcı Kuşlar Koruma Altına Alındı

DOĞADA YARALI BULUNAN KUŞLARIN TESLİMİ

Sivas’ta jandarma ekipleri, doğada yaralı halde bulunan Kızılşahin ile vatandaşlar tarafından yaralı olarak jandarmaya teslim edilen Kaya Kartalı’nı Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı.

KIZILŞAHİN VE KAYA KARTALI’NIN KORUMA ALTINA ALINMASI

Elde edilen bilgilere göre, Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada bitkin halde bulunan Kızılşahin’i güvenli bir şekilde koruma altına aldı. Bunun yanı sıra, Hafik ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak tespit edilen Kaya Kartalı, Hafik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Her iki yaralı kuş, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne ulaştırıldı. Yetkililer, yaralı kuşların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını ifade etti.