Yaralı Yolculara Minibüsle İki Kez Geçildi

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KURALLARA UYULMADI

Merkez Paşa Cami kavşağı civarında, dün saat 14.30 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. yönetimindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Iraklı N.I.M. (52) ve S.K.Y.’yi (67) indirdi. Bu sırada, minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan sürücünün kullandığı aracın altına kalarak yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbarla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. İki yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kazanın ardından gerekli soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.T.’nin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Yaralıların durumunun ciddiyetini göz önünde bulundurmak bu tür olayların önlenmesi açısından önem taşıyor. Alınacak önlemler, benzer kazaların yaşanmasını ciddi oranda azaltabilir.