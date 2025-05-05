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Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Otomobil Yattı

ANTAKYA’DA KAZA

Hatay’ın Antakya ilçesinde, kaldırıma çarparak devrilen Fiat Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Antakya ilçesinin Günyazı Mahallesi’nde gerçekleşti. Y.S. kontrolündeki 31 LE 470 plakalı otomobil, kaldırıma çarpması sonucu yan yatarak durdu.

KAZA SONRASINDA YAŞANANLAR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları hızlıca kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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