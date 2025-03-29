Yaramaz Çocuk Tabureyi Çekti, Yaşlı Adam Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Denizli ilinde, bir camide eğlenceli ama talihsiz bir olay meydana geldi. Çivril ilçesindeki Akpınar Mahallesi’nde bulunan Şehit Kağan Kandemir Camisi’nde, babasıyla birlikte bulunmakta olan küçük bir çocuk, namaz kılan bir yaşlı adamın taburesini çekti. Bu beklenmedik hareket, yaşlı adamın yere düşmesine sebep oldu ve olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN YARAMAZLIĞI

Küçük çocuk, babasıyla birlikte camiye geldikten sonra namaz esnasında etrafında oynamaya başladı. O sırada cemaat namaza durmuşken, minik yaramaz saf tutan insanlara yaklaşıp, rükuya eğilen yaşlı adamın altındaki tabureyi aniden çekti. Taburenin altından çekilmesiyle birlikte yaşlı adam, secde yapmak için taburesine yönelirken düşmekten kurtulamadı. Düşmeden hemen önce taburesi altından çekilen adam, yere düşerken küçük çocuk arkasına geçerek oyun oynamaya devam etti. Yaşanan talihsiz olay, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.