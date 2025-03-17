Yarasalarda Yeni Tip Koronavirüs Bulundu

Brezilyalı araştırmacıların yaptığı çalışma, 16 farklı yarasa türünden alınan 423 ağız ve rektal sürüntü örneği üzerinde gerçekleştirilen incelemeleri içeriyor. Bu araştırma, ülkedeki kuzeydoğuda yer alan Fortaleza şehrinden elde edilen yarasalarda yeni bir tip koronavirüsün varlığını ortaya koydu. Ayrıca, insanlarda ve develerde görülen MERS-CoV türüyle benzerlik gösteren bir virüsün mevcut olduğu belirlenirken, bu virüsün insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri henüz tam olarak tespit edilemedi.

YENİ VİRÜSLERİN TAKİBİ

Bilim insanları, yarasaların yeni ortaya çıkan virüsler için bir depo işlevi gördüğünü belirtiyor. Koronavirüslerin halk sağlığı üzerindeki olası etkilerinin izlenmesinin sürekli olarak sürdürülmesi gerektiği vurgulanıyor. Araştırmacılar, bu yeni türün insanlara olan etkilerini daha detaylı bir şekilde incelemek adına Hong Kong’daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda ek deneyler yapmayı planlıyor.