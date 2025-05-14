Yaratıcı Yazarlık Festivali Antalya’da Yapıldı

YARATICI YAZARLIK FESTİVALİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Doğa Koleji tarafından düzenlenen 7. Yaratıcı Yazarlık Festivali, yazarlar, yayınevi yöneticileri ve Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki farklı kampüslerinden gelen öğrenci ile öğretmenlerin katılımıyla Antalya’da yapıldı. Kolejden yapılan açıklamaya göre, bu organizasyon okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin Türkçeyi etkili, doğru ve güzel bir biçimde kullanmaları, yaratıcı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaları bekleniyor. Ayrıca etkinlik, ekip çalışması bilincinin de edinilmesine katkı sağlıyor.

GELECEĞİN BECERİLERİ KAZANDIRILIYOR

Festivalde yer alan öğrenciler, yapay zeka uygulamalarının etik kurallar çerçevesinde ve yaratıcılığı destekleyecek biçimde kullanımı hakkında düzenlenen söyleşi ve atölye çalışmalarında geleceğin becerilerini edinme fırsatı buldu. Anooshirvan Miandji’nin “Düşünen Makine Çağında Düşünen İnsan”, Özgür Özbostanlar’ın ise “Yapay Zeka ve Yaratıcı Yazma” başlıklı söyleşilerine ev sahipliği yapan festivalde, medya okuryazarlığı dersleri, amfi dersleri, kitap fuarı ve yazarlarla imza etkinlikleri düzenlendi.

YAZARLARLA BULUŞMA FIRSATI

Yaratıcı yazma atölyelerine katılan yazarlar Almıla Aydın, Nilay Yılmaz, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Koray Avcı Çakman, Ömür Kurt, Renan Özdemir ve Uğur Önver, çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, etkinliğin sonunda yazarların ellerinden katılım sertifikalarını aldı. Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, “Geleceğin Doğası”nda beceri gelişim programlarının eğitim felsefelerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.