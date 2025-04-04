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Yardım Malzemeleri Yangon’a Ulaştı

YARDIM MALZEMELERİ MYANMAR’A ULAŞTI

Perşembe günü, Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri, Myanmar’daki Yangon Uluslararası Havaalanı’na vardı.

YARDIM MALZEMELERİNİN İÇERİĞİ

Bu ikinci parti, 800 çadır, 2.000 battaniye, 3.000 kutu bisküvi, 2.000 kutu maden suyu ve acil ihtiyaç duyulan çeşitli diğer malzemeleri kapsıyor. Yardım malzemeleri, Çin’den kalkan bir charter uçuşu ile Yangon’a taşındı.

ÖNCEKİ PARTİ YARDIM MALZEMELERİ

Çin hükümeti, depremin etkilerini azaltmak amacıyla gönderilen acil insani yardım malzemelerinin ilk partisini 31 Mart’ta Myanmar’a yollamıştı.

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