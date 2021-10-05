Yardımcı kitabı devlet verecek

Fiyatı 1200 TL’ye kadar çıkan ve velilerin boynunu büken yardımcı kitapları devlet verecek.

Okullarda kitaplar ücretsiz dağıtılmasına rağmen bazı öğretmenler kaynak kitap istiyor. Bu kitapların fiyatı 1.200 TL’ye kadar çıkıyor. Konuya el atan MEB, velilerin mağdur olmaması için kaynak çeşitliliğini artıracak.

Gazetemizin geçtiğimiz günlerde “1.200 TL’ye ek kaynak mı olur?” diyerek gündeme getirdiği ve çok tartışılan eğitimin kanayan yarası ‘yardımcı kaynak’ için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir adım attı.

Bakanlık, bütün sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bakanlığın resmî sitesinden ücretsiz erişime açıldı. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.