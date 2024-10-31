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“Yardımcı Komşular Bıçaklı Cinayeti İhbar Etti”

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OLAY YERİ VE DÜZENLEME

Dün Erzincan merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Soğukoluk köyünde bir olay gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, komşuları Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Kısa süre içerisinde köye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

CENAZE İŞLEMLERİ VE OTOPSİ

Cumhuriyet savcısının olayla ilgili yaptığı inceleme sonrasında, Sarıkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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