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Yaren Leylek 14. Yılında Geri Döndü

YAREN LEYLEK’İN DÖNÜŞÜ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi sayesinde milyonların gönlünde yer edinen Yaren Leylek, 14. yılında yeni göç dönemine başladı. Eskikaraağaç Leylek Köyü’ndeki balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatleri üzerine çekti.

YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISINDAN GÖRSELLER

Gelenekselleşmiş fotoğrafları, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Bu renkli ve anlamlı anlar, Yaren Leylek’in ilçedeki hayranları ile paylaşılmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

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Kurtalan’da Lojman Yangını Söndürüldü

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