Yaren Leylek Beklentisi ve Göç Yolculuğu

LEYLEK GÖÇÜ BAŞLADI

İlkbaharın belirtisi olan leyleklerin, Afrika’dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’daki yuvalarına göç yolculuğu başladı. Mart ayının başlarından itibaren binlerce leylek, Hatay Belen geçidinden Anadolu’ya geçip İstanbul’a doğru yola çıkarken, en çok merak edilen leylek Yaren oluyor. Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart’ta Bursa Karacabey’deki yuvasına dönen Yaren leyleğin bu yıl geç kalması insanlarda endişe yaratıyor. Yaren leyleği, balıkçı Adem Yılmaz’ın teknesindeki fotoğraflar ve görüntülerle tanınması sebebiyle tüm Türkiye’de biliniyor.

YAREN LAYLAK VE HİKAYESİ

14 yıl boyunca Yaren leyleğin gelişini ve ‘Adem Amca’ ile olan hikayesini dünya ile paylaşan doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, her gelen leylek sürüsü içinde Yaren’i beklediklerini ifade ediyor. Tüydeş, “Bu hikayeyi 14 yıldır takip ediyoruz. Yaren 14 yıldır o yuvayı kullanıyor. 4 yıl da erişkinliğe ulaşma süresi olduğundan en az Yaren’in 18-19 yaşlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha fazla olma ihtimali de var. Uzmanlar günümüz koşullarında leyleklerin ortalama ömrünün 15 yıl olduğunu söylüyor. Yani bu durumda, her sonbahar Yaren’e veda ederken ‘Acaba seneye yeniden gelecek mi’ kaygısı daha da artıyor. İnsan etkileri leylekler ve diğer göçmen kuşlar üzerinde doğal etkenlerle birlikte çok fazla olduğu için her yıl bu endişeyi yaşıyoruz” dedi.

Mart’ın 15’ine kadar bekleyişlerinin devam edeceğini belirten Alper Tüydeş, “O tarihten sonra daha gergin bir şekilde umut etmeye devam edeceğiz. Kendimizi olasılıklara hazırladık. Yaren leylek, doğadaki misyonunun yanı sıra, insanlara kuşları, leylekleri sevdirdi ve göç yolculuğunun zorluklarını gösterdi. Doğanın yaşadığı zorlukları da bizlere anlattı. Bu hikayeyi romantikleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda doğayı anlatmanın bir aracı haline geldi” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAREN’İ BEKLEME PAYLAŞIMLARI

Alper Tüydeş, ‘Yaren’i beklerken’ başlıklı bir paylaşımda ise Yaren leylek sevenlerine seslenerek, “Yıllardır Yaren leyleği beklerken söylediğim ve çok sevdiğim bir söylem var; ‘Hepimiz Adem olduk Yaren’i bekliyoruz.’ Yaren’in en erken 26 Şubat en geç 15 Mart’ta göçten dönmüşlükleri var. Kritik tarih 15 Mart. Bu son bir hafta beklentimizin çok yüksek olacağı günler” dedi. Tüydeş, sosyal medyada hikayenin paylaşımında olumlu bir etkileşim gördüklerini belirterek, “Yaren’i canlı yayında veya kamerada görmek, onun geldiği anlamına gelmiyor. Geçmişte 2 gün bekledik, göçten gelip yuvasına konması için o, ancak kayığına konduğunda anlamlı” diye ekledi. “Hikaye ile bütünleşen herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Umarım bu yıl da hikaye gerçekleşir ve hepimiz sevineceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.