Yaren Leylek Erken Göç Etti

BİR DOSTLUĞUN ERKEN VEDA ZAMANI

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Balıkçı Adem Yılmaz ile arasındaki dostlukla tanınan Yaren isimli leylek, bu yıl alıştığımızdan daha önce göç yolculuğuna çıktı. Baharın gelişiyle yuvaya dönen Yaren, Adem Amca olarak bilinen Adem Yılmaz ile buluştu; ancak bu sefer eylül ayını beklemeden bölgeden ayrıldı. Doğaseverler, bu durumu üzüntüyle karşıladı.

DOĞASEVERLERDEN DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun” dedi. Yaren’in, doğaseverlerin sevgilisi olarak yaygın bir üne kavuştuğu biliniyor. Önümüzdeki yıl ilkbaharda Karacabey’e tekrar dönmesi bekleniyor.