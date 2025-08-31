Yaren Leylek Erken Göçtü Afrika’ya

Gündem

YAREN’İN BEKLENMEDİK GÖÇÜ

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi olan ünlü Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna beklenenden erken çıktı. Her sene milyonların dikkatini çeken Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru kanat çırpmaya karar verdi. Balıkçı Adem Yılmaz ile geliştirdiği dostluk sayesinde tanınan Yaren, 14’üncü yılında da köy halkını ve hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Mart ayında köyüne geri dönüp balıkçı kayığında konuk olan Yaren, bu kez göç için Eylül’ü beklemedi.

YAREN ARTIK YOLA ÇIKTI

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yaren’in göç yoluna çıktığını duyurdu. Tüydeş, şunları söyledi: “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.”

TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ YAREN

Türkiye’nin en fazla takip edilen leyleği haline gelen Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun sağladığı etkiyle doğa turizminin önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

