Yaren Leylek, Eylül’ü Beklemeden Gitti!

YAREN LEYLEĞİ’nin BEKLENMEDIK GÖÇ YOLCULUĞU

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün sembolü olan ünlü Yaren leylek, bu yıl beklenenden daha erken bir zamanda göç yolculuğuna çıktı. Her yıl milyonlarca insanın merakla takip ettiği Yaren, Eylül ayına girmeden önce yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru kanat çırpmaya başladı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde tanınan Yaren, 14’üncü yılında köy halkını ve takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Mart ayında köyüne dönen Yaren, bu yıl göç için Eylül’ü beklememeyi tercih etti.

ALPER TÜYDEŞ’İN PAYLAŞIMI

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabı üzerinden Yaren’in göç yoluna koyulduğunu duyurdu. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.” ifadelerini kullandı.

DOĞA TURİZMİNİN ÖNEMİ

Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği haline gelen Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce kişi tarafından dikkatle izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun etkisiyle doğa turizminin önemli duraklarından birisi hâline geldi.