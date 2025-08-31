Yaren Leylek, Eylül’ü Beklemedi!

YAREN LEYLEK ERKEN GÖÇE ÇIKTI

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün maskotu olan ünlü Yaren leylek, bu yıl beklenenin aksine göç yolculuğuna daha erken başladı. Her yıl büyük bir merakla takip edilen Yaren, bu kez Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru uçmaya karar verdi. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde dünyaya adını duyurmayı başaran Yaren, 14’üncü yılında da köy halkını ve hayranlarını heyecanlandırdı. Mart ayında köyüne dönen Yaren, balıkçı kayığında konuk olduğunda herkesin ilgisini çekmişti; ama bu sene göç için geleneksel Eylül ayını beklemedi.

YAREN GÖÇ YOLUNA ÇIKTI

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yaren’in göç yola çıktığını duyurdu. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.” diyerek takipçilerini bilgilendirdi.

TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN LEYLEĞİ

Türkiye’nin en fazla ilgi gören leyleği haline gelen Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce kişi tarafından heyecanla izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, Yaren ile kurulan bu özel dostluğun da etkisiyle doğa turizminin önemli noktalarından biri haline gelmiş durumda.