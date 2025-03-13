Yaren Leylek Geldi Mi 2025?

LEYLAK GÖÇÜ BAŞLADI

İlkbaharın müjdecisi olan leyleklerin, Afrika’dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu devam ediyor. Mart ayının başlarıyla birlikte, binlerce leylek Hatay Belen geçidinden Anadolu’ya giriş yaparak İstanbul’a doğru yola çıkıyor. Bu süreçte en çok merak edilen leyleklerden biri de Yaren leylek. Geçmiş yıllarda en erken 26 Şubat, en geç ise 15 Mart tarihlerinde Bursa Karacabey’deki yuvasına ulaşan Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı nedeniyle endişe kaynağı oldu.

YAREN LEYLEK HİKAYESİ

Yaren leylek hakkında bilgi veren doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, 14 yıl boyunca Yaren leyleğin gelişini takip ettiklerini belirtti. Tüydeş, “Yaren bu yıl henüz gelmedi ama her gelen leylek sürüsünün içinde Yaren’i bekliyoruz” dedi. Adem Yılmaz ve onun milyonlarca seveninin Yaren leyleğin yolunu gözlediğini ifade eden Tüydeş, Yaren leyleğin yaşı ile ilgili de bilgi verdi. “Uzmanlar günümüzde leyleklerin ortalama ömrünün 15 yıl olduğunu belirtiyor. Yaren’in yaşı 18-19 gibi görünüyor ama daha fazla olma ihtimali de mevcut. Her sonbahar Yaren’e veda ederken ‘Acaba seneye yeniden gelecek mi’ kaygısı artıyor” şeklinde konuştu.

Mart ayının 15’ine kadar Yaren’i beklediklerini dile getiren Alper Tüydeş, “O tarihten sonra daha gergin bir şekilde umut etmeye devam edeceğiz” dedi. Leyleklerin ve diğer göçmen kuşların doğal ve insan kaynaklı etkenlerden dolayı zor durumda olduğunu belirten Tüydeş, “Bu hikaye, doğayı sevdirmekte ve göç yolculuğunun zorluklarını göstermek için bir araç oldu. Yaren, bu konuda önemli bir rol üstlendi ve çevresinde büyük bir etkileşim yarattı” diye ekledi. Tüydeş, Türkiye’nin dört bir yanında “İnşallah Yaren bunların içindedir” şeklindeki paylaşımların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

UMUT VE BEKLEYİŞ

Alper Tüydeş, “Hepimiz Adem olduk Yaren’i bekliyoruz” diyerek leylek severlere umut verdi. Yaren’in göçten döndüğü tarihin 15 Mart olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Bundan sonraki günler, beklentilerin oldukça yüksek olacağı günler olacak” dedi. Ayrıca sosyal medyada Yaren leyleğe olan bağlılığın sürduğunu görüldüğünü belirten Tüydeş, “Bu hikaye ile bütünleşen herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Umarım bu yıl da hikaye gerçekleşir ve hep birlikte sevineceğiz” diye sona erdirdi.