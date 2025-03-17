Yaren Leylek İlham Veriyor: Bilal ve Yusuf’un Dostluğu

YAREN LEYLEK VE ADEMDEN BİLAL’E UZANAN DOSTLUK

Adem amcanın kayığına konarak balık yemek için 14 yıldır süregelen ritüeli tekrarlayan Yaren leylek, bölgedeki diğer leyleklere de örnek olabiliyor. Adem Amca ile Yaren leylek arasındaki bağın ardından, Bilal Leylek ile Yusuf Amca arasındaki yakınlaşma da hikaye olma yolunda hızla ilerliyor. Tüm köyün tanıdığı Bilal leylek, Yusuf Amca’nın ellerinden balık yerken o anlar kaydediliyor.

BİLAL LEYLEK’İN YENİ DOSTU YUSUF AMCA

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü yakınındaki Fadıllı köyüne yaklaşık 15 yıldır uğrayan Bilal leylek, köyde yer alan Ali Amca ile kurduğu dostluk ile tanınıyor. Her bahar göç yolculuğu sırasında Fadıllı köyüne uğrayan Bilal leyleğin bakımını, Ali amcanın vefatı sonrası arkadaşı Yusuf Başaran devraldı. 8 yıldır her bahar köy meydanında bir balık tezgahı kuran Yusuf Başaran, Bilal leyleği coşkuyla besliyor. “Yaklaşık 15 yıldır bu köye geliyor. Arkadaşım uzun süre ona baktı, vefat edince görevi ben devraldım. 8 yıldır kendisine bakıyorum” diye belirtiyor.

BİLAL LEYLEK İLE YUSUF AMCA’NIN BAĞI

Yusuf dayının röportajı sırasında gelen Bilal leylek, basın mensuplarının kameralarına yansırken, sevinçten havalara uçarak Yusuf dayı ile buluşabiliyor. Yusuf Başaran, “Burası Fadıllı köyü. Bizim Bilal leyleğimiz var, yaklaşık 15 yıldır buraya gelir gider. Bu köyde hemen hemen 40 tane yuva var. Leyleklere yuva yaptığımız direklerin üzerine koyuyoruz. Leylekler buraya geldiğinde, göl boyuna iniyor. Uzun süre orada durduktan sonra herkes kendi yuvasına dağılıyor. Ama içlerinden birine Bilal adını verdik. Bilal’e bir arkadaşım bakıyordu, o vefat edince bu sorumluluk bana kaldı. Yaklaşık 8 senedir ona bakıyorum. Bilal beni görünce dayanamadığı için elimi bu şekilde besliyorum. Kış aylarında gittiğinde de onu çok özlüyorum” diyerek duygularını paylaşıyor.