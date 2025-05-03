Yaren Leylek’in Yavruları Yumurtadan Çıktı

YAREN LEYLEK YENİ YAVRULARINA KAVUŞTU

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların kalbini kazanan Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte iki yavrusunu dünyaya getirdi. İki yavru yumurtadan çıktı, kalan iki yavru ise çıkmayı bekliyor.

YAVRULARIN DOĞUMU CANLI YAYINDA İZLENDİ

14 yıl boyunca her bahar göç ederek Eskikaraağaç Leylek Köyü’ndeki yuvasına yerleşen Yaren leylek, bu yıl 15 Mart’ta Adem Yılmaz’ın kayığına konmuştu. Adem Yılmaz’ın gölden yakaladığı balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşi Nazlı, bu yıl dört yumurta bıraktı. Nazlı ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan’da, ikinci yavrusu ise 2 Mayıs’ta yumurtadan çıktı. Doğal yaşamı anbean gösteren canlı yayın kamerası sayesinde binlerce insan, yavruların yumurtadan çıkış anını izleme fırsatı buldu. Yaren ve Nazlı’nın yavrularına gösterdiği özen, doğaseverler tarafından mutlulukla karşılandı.

DOĞA FOTOĞRAFÇISINDAN PAYLAŞIM

Kalan iki yavrunun da yumurtadan çıkmasını bekliyoruz. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yavruların çıkış anını sosyal medya hesabında paylaştı. Tüydeş, “İşte bu sezonun ilk iki yavrusunun en net görüntüleri. Daha yumurtadan çıkmayı bekleyen iki yavrumuz da var. Her şey yolunda giderse bu yıl 4 yavru büyüteceğiz” sözlerini kullandı.