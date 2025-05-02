Yaren Leylek’in Yavruları Yumurtadan Çıktı

YAREN LEYLAK VE BALIKÇI ARASINDAKİ DOSTLUK

Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, bu yıl ‘Eskikarağaç Leylek Köyü’ne 14’üncü kez geldi. Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın iki yavrusu yumurtadan çıktı ve iki yavru daha yumurtadan çıkmayı bekliyor. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç, Karacabey ilçesinde yer alıyor. Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluk hikayesi, milyonlarca insan tarafından takip ediliyor.

YAVRULARIN DOĞUMU VE BEKLENTİLER

15 Mart’ta Eskikaraağaç’a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Adem Yılmaz’ın kayığına konarak beklenen görüntüleri sağladı. Eşinin kuluçkaya yatmasıyla birlikte Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan’da, ikinci yavrusu ise daha yeni yumurtadan çıktı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “İşte bu sezonun ilk iki yavrusunun en net görüntüleri. Daha yumurtadan çıkmayı bekleyen iki yavrumuz da var. Her şey yolunda giderse bu yıl 4 yavru büyüteceğiz,” şeklinde sosyal medya üzerinden yaptığını duyurdu.

ESCİKARAĞAÇ’IN STRATEJİK KONUMU

Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, on binlerce leyleğin göç döneminde geçtiği rotada yer alıyor ve yerleşik leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yaren Leylek ve Adem Amca’nın hikayesi doğaseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında, bu hikaye Karacabey Belediyesi’nin desteği ile yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülü kazandı.

CANLI YAYIN İMKANI

Yaren Leylek ve Adem Amca’nın dostluk hikayesi, köyde turizm hareketliliğini artırdı. Leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü’nü ziyaret ediyor. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanının internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi için ‘www.yarenleylek.com’ sitesini aktif hale getirdi. Böylelikle Yaren leylek, kendisini merakla bekleyenler tarafından sürekli takip ediliyor.