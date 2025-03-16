Yaren Leylek ve Adem’in Dostluğu İlgi Çekiyor

ESKİKARAAĞAÇ KÖYÜ’NDE LEYLEK VE BALIKÇI BULUŞMASI

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu geniş bir ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüşmüş durumda. Yaren, her göçünde Yılmaz’ın kayığına konarak ona eşlik ediyor. Bu yıl da Yaren, 13 Mart’ta Nazlı leylekten yalnızca iki gün sonra, Adem Yılmaz’ın kayığına konarak katıldı. Yaren ile Yılmaz’ın yeniden buluşması, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu.

YAREN LEYLEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Baharı müjdeleyen Yaren leylek, 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz ile kayığında tekrar bir araya geldi. Bu sevinçli haberi alan Yaren hayranları, hemen Eskikaraağaç köyüne doğru yola çıktı. Havanın güzel olmasından da faydalanarak, kilometrelerce uzaktan gelen bazı ziyaretçiler fotoğraf çekip, kimisi de dürbünle Yaren ile eşi Nazlı’yı izledi. Yaren’in yuvasının bulunduğu sokakta yürüyenler, leyleği daha yakından görme şansı elde ettiler.

YAREN’İ GÖRMEK İÇİN UZUN YOLCULUKLAR

İstanbul’dan Yaren’i görmek amacıyla gelen Hilal Karaca, “Buraya daha önceden gelmemiştim. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem Amca’nın hikayesini gördüm. Çok merak ettim. Yakından görmek için geldim. Yaren, evcil olmayan hayvanların da sevgi besleyebileceğinin bir kanıtıdır” dedi. Yaren leyleğin, çocukluk anılarını yeniden hatırlattığını söyleyen İsmail Hakkı Bayatay ise Balıkesir’den geldiğini belirterek, “Yaren’in gaga sesini çocukluğumda bahçemizde her sabah duyardım. Bu köye ilk defa geliyorum ama Yaren’in hikayesini televizyonda gördüm” diye konuştu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAREN

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Yaren leyleği görmek için gelen Vediha Yüksel, “Yıllar önce televizyonlarda Yaren’i görmüştüm ve bu sene de merakla bekliyordum. Yaren geldiğinde baharın da geldiğini düşünüyorum ve bu, gerçekten güzel bir vefa örneğidir” ifadelerini kullandı. Yaren’in hikayesi, insanların kalplerinde unutulmaz anılar bırakırken, köydeki bu buluşma her geçen yıl daha fazla kişinin ilgisini çekiyor.