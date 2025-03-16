Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın Dostluğu

YAREN LEYLEK’İN DOSTLUĞU SÜRÜYOR

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle birçok insanın kalbini kazanan Yaren leylek, 14. yılında da Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Hem yerli hem de yabancı turistler, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleği, Eskikaraağaç leylek köyünde ziyaret etti. Yaren leylek, 14 yıl önce balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk kurarak, milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir hikaye haline geldi. Her göç mevsiminde Yılmaz’ın kayığına gelen Yaren, bu yıl da 15 Mart’ta dostu Adem Yılmaz’ın kayığına kondu.

YAREN’İN GELİŞİ TURİSTLERİ ÇEKTİ

Yaren leylek, eşi Nazlı’dan sadece 2 gün sonra Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz’ın buluşmasını, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ve videolarla duyurdu. Yaren leyleğin köye gelişinin haberi, ziyaretçi akınına neden oldu. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyüne, Yaren leyleğin geldiğini öğrenenler buraya akın etti.

KÖYDE YOĞUN İLGİ

Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken köyde, gözlem kulesine çıkan birçok kişi Yaren leyleği yakından izleme fırsatı buldu. Yaren leyleği ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, “Yurt dışından geldim. Filmlere konu olan bu hikayeyi yakından takip etmek istedik. Bu yıl Yaren leylek biraz geç geldi ama onun gelmesi hepimizi sevindirdi. Biz de bu güzel hikayeyi buraya gelerek öğrenmek istedik” ifadelerini kullandı.