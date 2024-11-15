“Yargı Düzenlemeleri İle İlgili Paylaşım”

ADLET BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda onaylanarak yasalaşan “Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında düşüncelerini paylaştı. Tunç, “Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ YASANIN ÖNEMİ

Bu yeni düzenlemenin, Türkiye için önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Tunç, kanun teklifinin toplum üzerinde olumlu etkiler yaratacağını belirtti. Bu çerçevede, noterlik hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.