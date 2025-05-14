Yargı Kararına Uygun Şahıs Yakalandı

JANDARMA ÇALIŞMALARIYLA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Erzurum’da gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup kişilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir örgüt mensubunu 12 Mayıs 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde ele geçirdi ve adli mercilere sevk etti.

YAKALAMA VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yakalamanın ardından şahıs, tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecek” ifadesi yer aldı.