Yargı Paketi Cezaevlerinden Tahliye Başladı

Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi ile Cezaevlerinden Tahliyeler

Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi kapsamında cezaevlerinden tahliye edilecek mahkûmlarla ilgili detaylar netleşiyor. Adalet Bakanlığı, Türkiye genelindeki cezaevleri kapasitesinin aşılması üzerine harekete geçerek yeni infaz düzenlemesi ile hem mahkûmlar için çözüm sunmayı hem de infaz süreçlerini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Şimdi, Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi’nde son durum nedir?

55 BİN HÜKÜMLÜYE TAHLİYE

Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi ile getirilecek değişiklikler, Türkiye’deki ceza infaz sistemine yeni bir nefes getirecek. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı bu 9. Yargı Paketi, özellikle denetimli serbestlik sürelerinde yapılacak değişikliklerle dikkat çekiyor. Yeni düzenleme ile, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 3 yıl erkene alınacak. Böylelikle, belirli şartları karşılayan yaklaşık 55 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilebilecek. Ayrıca, mükerrer suçlardan ceza alanlara da kolaylık sağlanacak. Cezasının tamamını (4/4’ünü) çeken mükerrer suçlular da tahliye edilebilecek ancak terör suçları ve özel düzenleme kapsamına girmeyen suçlar bu durumun dışında tutulacak.

HASTA TUTUKLULARA ÖZEL DÜZENLEMELER

Hasta tutuklulara yönelik özel düzenlemeler de infaz düzenlemesinde yer alacak. Özellikle yaşlı, ağır hasta ve cezasının infazı mümkün olmayan tutukluların durumları yeniden değerlendirilecek. Bu yaklaşım, infaz sisteminin insani yönünü güçlendirmeyi hedefliyor. TBMM’nin yaz tatiline girmeden önce yasalaşması beklenen bu düzenleme, 2025 içinde yürürlüğe girebilir. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi, cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve infaz sisteminin daha adil hale getirilmesi için planlanıyor.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNE TASLAK ÇALIŞMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi ile birlikte infaz düzenlemesini de gündeme getiriyor. Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklar arasında, örneğin 1 yıl hapis cezası almış bir kişinin yalnızca 2,5 ay, 6 ay ceza alan birinin de yaklaşık 1 ay cezaevinde kalması yer alıyor. Yeni infaz düzenlemesinin, sadece hafif ve adli nitelikli suçları kapsaması bekleniyor. Kapsam dışı kalacak ağır suçlar da belirlenmiş durumda; düzenlemeden özellikle hafif suçlardan hüküm giymiş olanlar ve cezasının son dönemine gelenler faydalanabilecek.