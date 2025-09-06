Yargı Paketi Geliyor: Boşanma Kolaylaşacak

YENİ YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Boşanma, nafaka ve tazminat davalarının sürecini hızlandıracak yeni bir yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hakkari’de düzenlenen “Kadın ve Gençlik Buluşması” etkinliğinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu paketin davaların süresini kısaltmayı amaçladığını ve özellikle kadınların yaşadığı mağduriyetleri azaltacağını ifade etti.

MADDİ VE MANEVİ DAVALARIN AYRI YÜRÜTÜLMESİ

Hazırlanan yeni düzenlemeyle maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davaları artık ayrı yürütülecek. Bu sayede boşanma sürecinde kadınların hakları korunacak, barınma gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması hedeflenecek.

BOŞANMA DAVASININ UZUN SÜRMESİ

Aile hukuku ile ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan yeni yargı paketi taslağının tamamlanma aşamasında olduğunu açıklayan Tunç, “Boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınlar açıyor ama davaların uzun sürmesi, kadınların mağduriyetine yol açıyor” dedi. Tunç, kadınların davalarının hızlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

KADINLARIN KORUNMASI VE BARINMA İHTİYACI

Boşanma davalarının hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğini belirten Bakan Tunç, “Maddi ve manevi tazminat davalarının yanı sıra nafaka davaları da ayrı şekilde yürütülecek. Boşanma davası devam ederken kadınların korunması, barınma imkanlarının sağlanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışmalar yürütüyor” dedi. Bu yargı paketi, aile hukuku konularında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hazırlanarak meclise sunulacak.