Yargı Paketi Yasalaştı, Ceza Düzenlemeleri Güncellendi

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ YASASI KABUL EDİLDİ

10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve bazı kanunlarda yapılacak değişikliklere dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı. Teklife göre, noterlerin görev ve sıfatlarına uygun davranmaması durumunda, ceza verilmesi öngörülüyor. Bu cezalar; uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma şeklinde sıralanıyor.

SUÇUN CEZA SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Suça teşebbüs durumunda, faile, ağırlaştırılmış müebbet cezası yerine 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu süre, 14 yıldan 21 yıla kadar uzatılacak. Müebbet cezası yerine getirilen düzenlemede, hapis süresi 9 yıldan 15 yıla kadar, 10 yıldan 18 yıla kadar artırılacak. Kasten adam yaralama suçları için ceza sınırları; bir yıl 6 aydan 3 yıla, mağdurun durumu hassasiyetine bağlı olarak 3 yıldan 4 yıla kadar değişkenlik gösterecek. Ayrıca, olayın ciddiyetine göre hapis cezasının alt sınırları da artırılıyor.

TEHDİT CEZALARI ARTIRILIYOR

Tehdit suçlarının ceza sınırı altı aydan iki yıla kadar olacak. Kadına karşı işlendiğinde bu sınır dokuz aydan az olamayacak. Eğer tehdit silahla veya suç örgütü özelliği taşıyorsa, cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılacak. Koşullu salıverme için gerekli süre de değişecek; infaz kurumu esnasında, toplam sürenin onda birini geçirme zorunluluğu getirilecek.

HAPİS CEZALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş bireyler için konutta infaz süresi, bir yıldan 3 yıla çıkacak. 70 yaşını bitirenler için bu süre dört yıl olacakken, 75 yaşını bitiren kişiler için ise bu süre 5 yıla yükselecek. 80 yaşını bitirenler, altı yıl süreyle konutlarında cezalarını çekebilecek.

YENİ YASALAR VE DÜZENLEMELERİ

Ağırlaştırılmış müebbet cezası dışında, infaz kurumunda yaşamını sürdüremeyen hükümlüler, cezasını konutunda çekebilecek. İş sözleşmeleri, işçinin hukukun emredici hükümleri çerçevesinde koruma altına alınacak. Diğer düzenlemeler arasında, silah veya patlayıcı madde kullananların 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alması da yer alıyor. Trafikte yol kesme ve ulaşım araçlarının hareketini engelleme eylemleri, daha ağır cezalara tabi olacak.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER İÇİN YENİ KURALLAR

Çocuk hükümlülerin cezaları, öncelikle kapalı ceza infaz kurumlarına başlayacak, daha sonra çocuk eğitim evlerine geçmeleri sağlanacak. Bu kapsamda, çocuklara uygun bir geçiş süreci öngörülüyor. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu’na ait yetkilere dair düzenlemeler kapsamında, internet ortamında paylaşılan içeriklerin çıkarılması süreçleri de yer alıyor. Kişilik hakları ihlal edilenler, sulh ceza hakimliğine başvurarak içeriklerin çıkarılmasını talep edebilecek.