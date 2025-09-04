Yargı Reformu Güçlendirilecektir, Dedi Tunç

ADLI HİZMETLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda tarafsızlık ve bağımsızlık konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Tunç, sosyal medya hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle yaptıkları toplantıya dair önemli açıklamalar yaptı. Toplantıda, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak yargı sistemini daha etkili ve ulaşılabilir kılmak amacıyla yürütülen çabaların değerlendirildiğini belirtti.

REFORM STRATEJİLERİ VE ÇALIŞMALAR

Tunç, “Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız,” ifadeleriyle yargı reformu ile ilgili hedeflerini açıkladı. Yeni adli yılda, vatandaşların yargı hizmetlerinden memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Gece gündüz demeden bu konudaki gayretlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.