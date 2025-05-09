Yargı Teşkilatı Şeffaflıkta Türkiye’yi Geçti

ADLI TIP HİZMET BİNASI AÇILIŞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye’de var.” açıklamasında bulundu. Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışında, 2002 yılında Türkiye’de 78 müstakil adalet binası bulunduğunu, bugün ise bu sayının 382’ye ulaştığını ifade etti. “En son Kütahya’da açılışını gerçekleştirdik, 3 hafta önce ve 382’ye çıkardık. Duruyor muyuz burada? Durmuyoruz. Kapalı alan miktarını 10 kattan fazla artırdık.” diyerek, yapılan yatırımları vurguladı.

YATIRIM PROGRAMLARI VE TEKNOLOJİ

Tunç, 2025 yılı yatırım programında 68 adliye bulunduğunu, bunun 25’inin inşaat aşamasında olduğunu paylaştı. “Yine 120 mahalde 3 bine yakın adalet personelimizin konut yatırımları var. Bir taraftan çocuk adalet merkezlerinin sayısını artırıyoruz.” dedi. Teknoloji konusuna da değinen Tunç, “UYAP sistemimiz dünya çapında bir proje ve UYAP’ı sürekli geliştiriyoruz. Şimdi yapay zekayla da destekleyerek, yargıda, yargı hizmetlerinin görülmesinde, özellikle yargı personelimizin işini kolaylaştıracak yerli ve milli yazılımlarla projeleri önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

YARGI SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Tunç, 2 yılda 2 bin 76 hakim ve savcı yardımcısının sisteme kazandırıldığını belirtti. “Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Türkiye’nin hukuk devleti olmadığını söyleyenler bile var. Ancak o kişilerin geçmişteki tutumları dikkat çekici.” diyerek yargı sistemine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Hukuki ve idari süreçlerin önemine de dikkat çeken Tunç, hukuk yargılamalarının hızlandırılması adına çeşitli hedefler koyduklarını söyledi. “Yaklaşık 264 yeni hedefi, önümüzdeki 4 yılı planlayarak, 2025 yılı içerisinde tamamlamış olacağız.” ifadeleriyle hedeflerini belirtti.

SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI DETAYLARI

Açılışın ardından hizmet binasını gezen Tunç, şeref defterini imzaladı ve yetkililerden bilgi aldı. Tunç, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun’un oğlu Hakan Taner Uzun ile de sohbet etti. Savcı olmayı planlayan Uzun’a, “Aferin sana, babasının yolunda.” diyerek destekledi. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Projesi kapsamında yapılan hizmet binası, 13 bin 634 metrekare kapalı alana sahip. Morg ihtisas dairesi ve kimya ihtisas dairesi gibi önemli birimleri bünyesinde bulunduran yapı, modern adli tıp hizmetlerinin sürdürülmesi için uygun bir ortam sunuyor.