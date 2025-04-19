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Yargıç Öztürk’ü Vermont’a Göndermeye Karar Verdi

ABD’DE FEDERAL YARGIÇTAN ÖZTÜRK’ÜN NAKİL KARARI

ABD’de federal yargıç, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesine karar verdi. Yargıç William K. Sessions, avukatların yaptığı başvuru doğrultusunda Rümeysa Öztürk’ün Vermont’a taşınmasına hükmetti ve bunun yanında önemli açıklamalarda bulundu.

YARGIÇTAN ANAYASAL ENDİŞELER VURGUSU

Sessions, “Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir” şeklinde ifade etti. Rümeysa Öztürk, 9 Mayıs’ta yapılacak kefalet duruşması öncesinde, 1 Mayıs’a kadar Louisiana’dan Vermont’a nakledilecek.

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTI SÜRECİ

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora gerçekleştiren Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı ve 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürüldü. Öztürk’ün durumuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edilmeye hazırlandığını açıkladı.

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